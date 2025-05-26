Аэропорт Архыз в КЧР построят за 36 млрд рублей к 2028 году

Инвестиции в строительство аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике достигнут около 36 млрд руб. Об этом сообщил глава совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг в интервью телеканалу «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Проект не дешевый, потому что это включает в себя как строительство аэровокзального, так и аэропортового комплекса. Но мы уверены, что реализуем проект вовремя, и в конце 2028 года проект будет сдан», — заявил Виктор Вексельберг.

По его словам, общая площадь аэропорта составит около 24 тыс. квадратных метров с пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час.

Аэропорт «Архыз» вблизи одноименного курорта будет построен в рамках концессионного соглашения, подписанного между Карачаево-Черкесией и АО «УК Аэропорты регионов» в 2024 году. Согласно условиям документа, управляющая компания возведет терминал, взлетно-посадочную полосу с рулежными дорожками, перрон, установит светосигнальное оборудование и другие объекты аэродромной инфраструктуры. Ранее стоимость проекта оценивалась примерно в 28 млрд руб.

Николай Аксенов