Кисловодский центральный рынок продан за 845,1 млн рублей
«Кавказская ривьера» приобрела центральный рынок Кисловодска
ООО «Кавказская ривьера» стало победителем конкурса по продаже Кисловодского центрального рынка, предложив 845,1 млн руб. при стартовой цене 843,9 млн руб. Об этом сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В конкурсе участвовали три компании.
В состав проданного имущества вошли здания общей площадью 9,8 тыс. кв. м и арендованный земельный участок площадью 18,3 тыс. кв. м.
«Основное условие конкурса — сохранение существующих рабочих мест в количестве 52 единиц в течение одного года со дня заключения договора купли-продажи, как предписано законом»,— отметил мэр.
По информации градоначальника, новому владельцу предстоит решать вопросы реконструкции рынка более чем со 130 сособственниками помещений и павильонов на его территории.
Согласно данным самой компании, «Кавказская ривьера» входит в структуру УК «Современные рынки», которая управляет 11 рынками в разных городах России, включая Белгород, Астрахань, Воронеж и Подольск.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что дума Кисловодска намерена приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Кисловодский центральный рынок» (КЦР).