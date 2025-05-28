Арбитражный суд рассмотрит иск к АО «Росгеология» на сумму свыше 1 млрд рублей

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу к АО «Росгеология». Сумма взыскания необоснованного обогащения составляет более 1 млрд руб., следует из карточки дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительное судебное заседание назначено на 28 мая. Согласно материалам дела, истец требует от компании «Росгеология» выплатить неосновательное обогащение в размере 693,6 млн руб., а также пени за период просрочки с 1 ноября 2022 года по 16 декабря 2024 года в сумме почти 317 млн руб.

Суд признал представленные документы достаточными для принятия иска к производству согласно требованиям Арбитражного процессуального кодекса РФ.

На заседании планируется выяснить обстоятельства дела, касающиеся сути заявленных претензий и возражений, а также раскрыть доказательства, подтверждающие позиции сторон. Слушание состоится в помещении Арбитражного суда Ставропольского края в Ставрополе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Росгеология» (АО «Росгео») зарегистрировано в Москве в 2004 году. Компания занимается деятельностью по управлению холдинг-компаниями. Уставный капитал — 34,4 млн руб. Выручка компании за 2023 год составила 16,5 млрд руб., прибыль — 357,4 млн руб. Генеральный директор — Сергей Радьков.

АО «Росгео» – государственная компания, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 года в целях обеспечения комплексного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Росгеология является головной компанией крупнейшего геологического холдинга России с развитой производственно-технической базой, высокими профессиональными компетенциями и уникальным объемом накопленной геологической информации. Компании Холдинга осуществляют все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых, до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений. Росгеология является самой масштабной по географии присутствия геологоразведочной компанией России. Холдинг объединяет свыше 40 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах России и за рубежом.

Тат Гаспарян