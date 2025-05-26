Нальчик развивает туристический потенциал при поддержке технологий Сбера

Юго-Западный банк Сбербанка и администрация Нальчика подписали соглашение о комплексном развитии столицы Кабардино-Балкарии. Как стало известно «Ъ-Кавказ», документ, закрепляющий намерения по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации города и развитию туристического потенциала, был подписан 26 мая на Кавказском инвестиционном форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов поставили подписи под документом, который предусматривает использование отечественных разработок Сбера в десятках отраслей и направлений.

«Нальчик уже несколько лет остаётся одним из самых активно развивающихся при поддержке Сбера крупных городов СКФО. На его примере мы уже вместе доказали, что региональные столицы могут с успехом конкурировать в качестве жизни и в развитии предпринимательства с городами-миллионниками»,— отметил Анатолий Песенников.

По словам главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова, сотрудничество со Сбером уже принесло ощутимые результаты: «Наше партнёрство со Сбером уже помогло повысить качество жизни и бизнес-климат в Нальчике, а также обеспечить комплексный рост туристического потока. Мы видим ещё много возможностей для развития в ближайшем будущем».

Соглашение предусматривает также меры по ответственному финансированию проектов в регионе.

В Минеральных Водах 25 мая открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Тат Гаспарян