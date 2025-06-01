Хинштейн: попавших в ЧП в Курской области сотрудников поездной бригады наградят

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил особую благодарность сотрудникам поездной бригады, которые попали в ЧП с обрушением поезда в Железногорском районе. Господин Хинштейн договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым, что работников представят к наградам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«После падения локомотива с моста, несмотря на травмы и шок, все люди действовали четко и слаженно»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он отметил, что двое помощников оказали помощь машинисту, пострадавшему сильнее других. Александр Хинштейн пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Врио губернатора также поблагодарил за слаженную и оперативную работу всех сотрудников экстренных, оперативных и дорожных служб. Он заверил, что держит ситуацию с ликвидаций последствий обрушения на контроле. Железнодорожное и автомобильное движение в Курской области должно быть восстановлено в течение четырех суток.

Мост обрушился в ночь на 1 июня на 48-м километре трассы Тросна—Калиновка Железногорского района. В это время по нему ехал грузовой локомотив. Трое сотрудников поездной бригады пострадали.