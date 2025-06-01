Число погибших при обрушении моста увеличилось до семи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество погибших в результате обрушения моста на пассажирский поезд увеличилось до семи. В больницах находятся 30 человек, в том числе двое детей.

Как уточнил глава региона в Telegram, двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Ранее он писал, что власти Брянской области готовы организовать перевозку тяжело пострадавших в Москву.

На месте обрушения моста работают 16 бригад скорой помощи, добавил Александр Богомаз. Спасательные работы продолжаются. Пассажиров поезда, которые не получили травм, направляют в пункт временного размещения.

Мост в Брянской области обрушился в 22:44 мск. Пресс-служба РЖД сообщала, что причиной стало «обрушение пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Петр Бузлаев