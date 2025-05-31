Главные новости за 31 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре построят транспортную развязку за 4,6 млрд рублей. Заказчиком выступает «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Краснодара. Срок подачи заявок — до 18 июня 2025 года.

В Краснодаре готовность новой школы на 1,8 тысячи мест составила 90%. Она должна открыться в новом учебном году.

Новороссийская птицефабрика увеличила выручку в 2024 году до 2 млрд рублей. Чистая прибыль птицефабрики «Новороссийск» в 2024 году составила 222 млн руб.

634 т песка из Ростовской области приняли на предприятии ООО «Биопотенциал» в Темрюкском районе. В день термическую обработку проходит 200 т замазученного песка.

Предприятия потребительской сферы Кубани за первые четыре месяца 2025 года перечислили в консолидированный бюджет региона 34,1 млрд руб. Это на 6 млрд руб., или 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полиция Краснодара проверила 124 человека во время рейда по ночным клубам города. Сотрудники полиции выяснили, что шесть человек работали в клубах без трудового договора, а два охранника — без лицензии.

Кубань заняла второе место в России по числу жалоб на сбой в Telegram. О проблемах с доступом к мессенджеру заявили 12% кубанцев.

Специалисты ФГБУ «ВНИИКР» обнаружили 79 случаев выявления карантинных вредителей в импортной плодоовощной продукции из Египта, Турции и Израиля в порту Новороссийска с 23 по 29 мая.