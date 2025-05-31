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Более 100 жителей Краснодара проверили во время рейда по ночным клубам

Полиция Краснодара проверила 124 человека во время рейда по ночным клубам города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прошлой ночью полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проверили три ночных клуба кубанской столицы. 12 посетителей отправили на медосвидетельствование из-за подозрения в употреблении наркотиков. Еще трех жителей города задержали за неповиновение распоряжению сотрудников, а одного — за отказ от медицинского освидетельствования.

Сотрудники полиции выяснили, что шесть человек работали в клубах без трудового договора, а два охранника — без лицензии. Их привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в одном из клубов находилась несовершеннолетняя девочка. Ее передали родителям.

Алина Зорина

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