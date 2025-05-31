В Краснодаре построят транспортную развязку за 4,6 млрд рублей

Подрядчика на выполнение работ по строительству транспортной развязки, соединяющей автомобильные дороги по ул. Тихорецкая и ул. Володарского за 4,6 млрд руб. ищут в Краснодаре. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Краснодара. Максимальная сумма контракта — 4,6 млрд руб. Срок подачи заявок — до 18 июня 2025 года.

Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул. Володарского, в несколько этапов. Срок выполнения работ — до 30 апреля 2028 года.

Алена Воробьева