Замазученный песок из Ростовской области обрабатывают на Кубани

634 т песка из Ростовской области приняли на предприятии ООО «Биопотенциал» в Темрюкском районе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Грунт привозят на специальную технологическую площадку для хранения. В день термическую обработку проходит 200 т замазученного песка.

Термическую утилизацию производит установка ТДУ Фактор-500. Часть песка отвезут на переработку на другой участок ООО «Биопотенциал» в п. Афипский.

После обработки от нефтепродуктов для строительства будет пригодно 30% песка. Сертифицированная лаборатория подтвердила возможность использования песка после очистки.

Ранее компания из Ростовской области ООО «Южный город» обязалась утилизировать 52 тыс. т замазученного песка из Анапы за 572 млн руб. Однако 25 января 2025 года было установлено, что полигон не готов к этой работе.

Алена Воробьева