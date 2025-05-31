Новороссийская птицефабрика увеличила выручку в 2024 году до 2 млрд рублей

Выручка от продаж ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» в прошлом году выросла с 1,7 млрд до 2 млрд руб. Доходы предприятия за 2024 год составили 2,1 млрд руб., обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чистая прибыль птицефабрики «Новороссийск» в 2024 году составила 222 млн руб. В 2023 году сумма чистой прибыли составила 78 млн руб. Доход предприятия в 2023 году — 1,8 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» зарегистрировано в 1994 году. Генеральным директором выступает Владимир Мхитарян.

Алена Воробьева