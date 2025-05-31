В порту Новороссийска обнаружили 79 карантинных вредителей

Специалисты ФГБУ «ВНИИКР» обнаружили 79 случаев выявления карантинных вредителей в импортной плодоовощной продукции из Египта, Турции и Израиля в порту Новороссийска с 23 по 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Больше всего случаев — 51 — связано с западным цветочным трипсом в турецкой плодоовощной продукции. Этот вредитель наносит ущерб овощным и декоративным растениям в теплицах, а также переносит вирусные заболевания.

В египетском и израильском картофеле нашли 13 случаев картофельной моли, которая поражает пасленовые культуры. В полевых условиях она может повредить до 25% картофеля и до 57% томатов.

Средиземноморскую плодовую муху обнаружили в 10 случаях во фруктах из Турции и Египта. Этот вредитель может повреждать более 70 видов растений, включая цитрусовые, косточковые и овощные культуры. Потери урожая от него могут достигать 100%.

Также выявили два случая южноамериканской томатной моли в турецких томатах, два случая красной померанцевой щитовки в египетских цитрусовых и один случай многоядной мухи-горбатки в египетском картофеле.

Алина Зорина