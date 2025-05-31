Кубань заняла второе место в России по числу жалоб на сбой в Telegram

Жители Краснодарского края массово жалуются на сбой в работе Telegram. По данным сервиса «Сбой.рф», регион занял второе место в России по числу обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О проблемах с доступом к мессенджеру заявили 12% кубанцев. На первом месте по количеству жалоб находится Москва (29%). Обращения также поступили от жителей Новосибирской области (8%), Санкт-Петербурга (6%) и Башкортостана (6%).

По информации из соцсетей, пользователи отмечают проблемы с загрузкой сообщений и медиафайлов. Нарушения затронули как мобильные версии приложения на iOS и Android, так и десктопную версию Telegram.

Официального заявления от разработчиков мессенджера на данный момент не поступало. Ранее аналогичные сбои устранялись в течение нескольких часов.

Нурий Бзасежев