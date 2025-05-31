На Кубани налоговые поступления от потребсферы увеличились на 21%

Предприятия потребительской сферы Кубани за первые четыре месяца 2025 года перечислили в консолидированный бюджет региона 34,1 млрд руб. Это на 6 млрд руб. или 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отрасль заняла первое место по налоговым отчислениям среди всех секторов экономики региона с удельным весом 17,7%. Как отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный, предприятия потребсферы создают рабочие места, стимулируют потребительский спрос и поддерживают стабильность социально-экономического развития. По его словам, работа отрасли напрямую влияет на наполняемость бюджетов всех уровней.

В структуре налоговых поступлений упрощенная система налогообложения составила 10,5 млрд руб., подоходный налог — 10 млрд руб., налог на прибыль — 7,7 млрд руб., акцизы на крепкий алкоголь и пиво — 4 млрд руб.

Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий потребительской сферы достигла 62,5 тыс. руб., увеличившись на 10,7%.

Алина Зорина