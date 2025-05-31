В Краснодаре готовность новой школы на 1,8 тысяч мест составила 90%

В северо-восточной части Краснодара застройщик возводит поликлинику, школу на 1,8 тыс. мест и четыре детских сада. Общеобразовательное учреждение в районе ул. Командорской готово на 90%, сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, школа должна открыться в новом учебном году. Ученики смогут посещать кабинеты робототехники и 3D-моделирования.

«Также предусмотрено три спортзала, залы для ЛФК и с тренажерами, два актовых зала, один из них (почти на 600 мест) со сценой»,— уточнил господин Наумов.

Вокруг школы появятся четыре детских сада суммарно на 1,3 тыс. мест. Два дошкольных учреждения по 350 мест уже построены и ждут получения лицензии. Детсад на 250 мест с собственной мультстудией готов на 75%, еще один детсад на 350 мест — на 50%. Во всех дошкольных образовательных учреждениях предусмотрены теплые полы, медпункты и пищеблоки, постирочные, кабинеты логопеда, психолога, спортзалы, лифты для маломобильных граждан.

Алена Воробьева