Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений

Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями и попытки Украины взять время для перегруппировки сил, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, подобными инициативами Россию стремятся ввести нас в заблуждение и «вынудить на новый односторонний жест доброй воли».

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать, повторения Минска не будет»,— сказал господин Небензя во время выступления на заседании Совбеза ООН 30 мая (цитата по сайту постпредства РФ при ООН).

Россия запросила заседание СБ ООН по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины. Во время своего выступления Василий Небензя заявил, что установление режима прекращения огня возможно, если Украина остановит мобилизацию, а западные страны прекратят поставлять ей оружие.

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