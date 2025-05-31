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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго прокомментировал новые меры поддержки угольной отрасли

Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что новые меры поддержки угольной промышленности облегчат преодоление кризиса. Ранее правительство утвердило налоговую и страховую отсрочки для угольных компаний, а также объявило о назначении компенсаций в размере 12,8% от величины тарифа на экспорт в направлении портов Северо-Запада и Юга.

Как передает пресс-служба правительства, Сергей Цивилев считает, что предоставление компенсаций улучшит экономическую модель поставок угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию и Китай. Отсрочка по налогам и страховым взносам, по его словам, позволит отраслевым компаниям решить проблему с недостатком оборотного капитала.

Ранее премьер Михаил Мишустин провел совещание о ситуации в угольной промышленности. Среди прочего правительство утвердило отсрочку по НДПИ и страховым взносам для угольных компаний, которая будет действовать до 1 декабря. Минэнерго также поручено составить список компаний, которым предоставят компенсацию в 12,8% от экспортных тарифов на перевозки угля в северо-западном и южном направлениях. Критерии оказания адресной господдержки будут разработаны до 5 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Углю пришли на помощь».

Петр Бузлаев

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