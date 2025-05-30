Главные новости за 30 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила проект модернизации водоотведения в Краснодаре стоимостью около 2 млрд руб.

Объем корпоративного кредитования в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года сократился на 20,5% в годовом выражении, составив свыше 436 млрд руб.

С 2019 года динамика развития туризма в регионах юга России остается преимущественно стагнирующей, а в ряде субъектов зафиксировано снижение добавленной стоимости отрасли.

Краснодарский край занял третье место по России по количеству забронированных посуточных квартир и второе — по загородным домам на летний сезон 2025 года.

С начала года Кубань экспортировала 1,2 млн т зерновых на сумму $300 млн. Поставки осуществляются в 39 стран мира, включая Бангладеш, Египет и Турцию.

Президенту России Владимиру Путину доложили о развитии инновационного агробиотехнопарка «Гиагинский» в Республике Адыгея, который откроют в конце 2025 года.

Росприроднадзор инициировал судебные иски к собственникам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с требованием о взыскании компенсации за нанесенный экологический ущерб в размере более 84,9 млрд руб.

Экс-мэр Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. По решению суда его арестовали на два месяца.

В Сочи в синагогу пытался проникнуть неизвестный с молотком во время занятий детского кружка. Попасть внутрь он не смог, находившиеся в синагоге дети и педагоги не пострадали.

Средняя зарплата в регионах Южного федерального округа может достичь 115–130 тыс. руб. к 2030 году. По мнению эксперта, юг России в ближайшие 5–10 лет превратится в один из ведущих центров экономического роста страны.