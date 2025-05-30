В Краснодаре модернизируют водоотведение для 200 тысяч жителей за 2 млрд рублей

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила проект модернизации водоотведения в Краснодаре стоимостью около 2 млрд руб., который улучшит качество коммунальных услуг для 200 тыс. жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа реализуется с привлечением льготных займов Фонда национального благосостояния, оператором выступает Фонд развития территорий. В рамках проекта в краевой столице проведут реконструкцию коллектора по улицам Тихорецкой и Филатова в районе Восточно-Кругликовской.

Планируется прокладка новых трубопроводов, которые превысят по диаметру старые почти в три раза. Существующие коммуникации введены в эксплуатацию в конце 1980-х годов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2025 году в регионе модернизируют 16 объектов водоотведения. По краевой госпрограмме «Развитие ЖКХ» выделят более 700 млн руб. на работы в 11 муниципалитетах.

Работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и краевой госпрограмме «Развитие ЖКХ». В этом году в регионе построили очистные сооружения в станице Крыловской, где сейчас ведут пусконаладочные работы. В Кропоткине по улице Демьяна Бедного обновили участок сети протяженностью более 2,5 км.

В этом году отремонтируют шесть объектов водоотведения в Курганинске, станицах Динской и Платнировской, хуторе Нижнем Кореновского района. Также обновят три участка сетей общей протяженностью около 2,3 км в Славянске-на-Кубани и станице Нижнебаканской Крымского района.

В 2025 году планируется достроить очистные сооружения в хуторе Бараниковском и завершить объект водоотведения в станице Анастасиевской Славянского района. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Горячем Ключе, Северском и Калининском районах заменят шесть участков сетей общей протяженностью 13,4 км, что улучшит качество водоотведения для 48 тыс. жителей.

Алина Зорина