Росприроднадзор подал иски к владельцам танкеров «Волганефть» на 84,9 млрд

Росприроднадзор инициировал судебные иски к собственникам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с требованием о взыскании компенсации за нанесенный экологический ущерб в размере более 84,9 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, компании отказались добровольно исполнять предписание о возмещении ущерба, причиненного морской экосистеме вследствие разлива нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Согласно данным надзорного органа, претензии к ООО «Кама Шиппинг», владельцу «Волгонефть-212», составляют 49,46 млрд руб., к ЗАО «Волгатранснефть», эксплуатирующему «Волгонефть-239»,— 35,48 млрд руб. Требования были направлены адресатам в начале апреля, однако в установленный срок удовлетворены не были, что и стало основанием для обращения в суд.

Кроме того, власти Анапы ранее увеличили размер исков к судовладельцам, в том числе за нанесенный ущерб в территориальных водах, с 211 млн до 545 млн руб. По оценке Морспасслужбы, расходы на ликвидацию последствий аварии составили 314,5 млн руб. Таким образом, совокупный объем исковых требований в отношении инцидента в Черном море превысил 85,8 млрд руб.

Вячеслав Рыжков