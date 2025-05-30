Президенту РФ Владимиру Путину доложили о развитии в Адыгее агробиотехнопарка

Президенту России Владимиру Путину доложили о развитии инновационного агробиотехнопарка «Гиагинский» в Республике Адыгея, который откроют в конце 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор компании ООО «Русская Селекция», управляющий партнер «Русид» Марк Гехт пригласил главу государства на открытие агробиотехнопарка «Гиагинский». Господин Гехт рассказал о разработке и внедрении передовых технологий в области селекции.

Соглашение о развитии агробиотехнопарка «Гиагинский» в Республике Адыгея было подписано на II Кавказском инвестиционном форуме. На базе инновационного центра будет открыта высокотехнологичная генетическая лаборатория, где российские ученые смогут создавать новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур с использованием методов ускоренной селекции. Агробиотехнопарк «Гиагинский» позволит обеспечить аграриев качественными семенами отечественного производства.

Алена Воробьева