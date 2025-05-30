Эксперт: с 2019 года динамика развития туризма в регионах Юга России стагнирует

С 2019 года динамика развития туризма в регионах Юга России остается преимущественно стагнирующей, а в ряде субъектов зафиксировано снижение добавленной стоимости отрасли. Об этом заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко в ходе пресс-конференции в ТАСС, сообщает корреспондент «Ъ-Новороссийск».

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По итогам 2023 года, рассказал эксперт, Краснодарский край продемонстрировал максимальный вклад туристической отрасли в валовой региональный продукт на юге страны — 6%. Второе место заняла республика Крым с долей 5,8%. В Севастополе показатель составил 5,1%, в Адыгее — 5%, в Ставропольском крае — 3,9%, в Ростовской области — 2,4%. Наименьшие значения отмечены в Волгоградской и Астраханской областях — 2,3% и 2% соответственно.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий ранее сообщал, что вклад туризма в ВРП региона в 2024 году составил 7,9%. Это 332 млрд руб.

Для сравнения, в странах с развитой курортной экономикой, таких как Турция, Италия, Испания и Хорватия, доля туризма в ВРП колеблется в пределах 11–12%. По словам эксперта, с 2019 года в ряде субъектов зафиксировано снижение добавленной стоимости отрасли.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что совокупный объем инвестиций в инфраструктурные проекты южных регионов за 15 лет составил около 6 трлн руб. в ценах 2025 года.

Вячеслав Рыжков