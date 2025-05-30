Кубань вошла в топ-3 регионов России по летним бронированиям жилья

Краснодарский край занял третье место по России по количеству забронированных посуточных квартир и второе — по загородным домам на летний сезон 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Общий объем бронирований посуточного жилья на июнь-август вырос на 73% по сравнению с прошлым годом. В сегменте квартир лидирует Санкт-Петербург с долей 19% от всех резерваций по стране, за ним следует Краснодарский край (15%) и Калининградская область (11%).

Также в рейтинг популярных направлений вошли Крым (6%), Москва и Татарстан (по 5%), Ставропольский край (4%). Количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 65%, при этом наибольший рост показали Крым (в 2,8 раза), Нижегородская область (в 2,3 раза) и Ставропольский край (в 2,1 раза).

Средняя стоимость аренды квартиры в Краснодарском крае составляет 5,9 тыс. руб. за сутки. Самые бюджетные варианты предлагают Ростовская область (3,4 тыс. руб.), Дагестан (3,8 тыс. руб.) и Волгоградская область (3,9 тыс. руб.). Дороже всего остановиться в Приморском крае (6,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (6,2 тыс. руб.).

В сфере загородной недвижимости первое место по популярности заняла Карелия (17% бронирований), второе — Краснодарский край (15%), третье — Крым (9%). Средний рост резерваций в этом сегменте достиг 2,4 раза.

Туристы планируют останавливаться в среднем на пять суток, однако в Краснодарском крае и Крыму срок пребывания увеличивается до восьми дней. Стоимость загородного дома в регионе — 8,1 тыс. руб. в сутки, что делает его одним из наиболее доступных направлений после Крыма (7 тыс. руб.) и Ставропольского края (7,3 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции в выборе мест отдыха среди местных жителей. Самыми востребованными месяцами для отпуска у кубанцев являются июль (42%) и август (40%).

Кроме того, согласно исследованию сервиса бронирования «Отелло», 54% россиян намерены провести летний отпуск 2025 года с семьей и детьми. Из всех опрошенных 85% планируют путешествовать летом, причем 69% выбирают внутренние направления, а 16% — зарубежные.

Нурий Бзасежев