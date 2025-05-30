С начала года Кубань экспортировала 1,2 млн тонн зерновых в 39 стран мира

Кубанское зерно ежегодно составляет более 10% от российского объема зерновых, занимая в структуре регионального агроэкспорта 50%. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на IV Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Пленарное заседание форума провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, российские аграрии в 2024 году собрали почти 130 млн т зерновых. В 2025 году под зерновые запланировано порядка 48 млн га. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году при сборах зерна в 170 млн т поставки зерновых на внешние рынки должны достигать 80 млн т.

Как уточнили в пресс-службе Краснодарского края, Кубань сохраняет лидирующие позиции в производстве зерна. С начала 2025 года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на зарубежные рынки экспортировано свыше 1,2 млн т зерновых на сумму $300 млн. Поставки зерна производятся в 39 стран мира, включая Бангладеш, Египет и Турцию.

Алена Воробьева