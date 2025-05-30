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Синагога Сочи подверглась нападению во время занятий детского кружка

В Сочи в синагогу пытался проникнуть неизвестный с молотком во время занятий детского кружка. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нападавший приехал к зданию синагоги на такси. В рюкзаке он привез молоток, которым выбил калитку, и проник во двор религиозного здания. Попасть внутрь он не смог, находившиеся в синагоге дети и педагоги не пострадали. До приезда полиции нападавший бросал в здание камни и снимал происходящее на телефон.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Алена Воробьева

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