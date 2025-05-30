Средняя зарплата на юге России может достигнуть 130 тысяч рублей к 2030 году

Средняя зарплата в регионах Южного федерального округа может достичь 115–130 тыс. руб. к 2030 году. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на исполнительного директора Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антона Свириденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению эксперта, юг России в ближайшие 5–10 лет превратится в один из ведущих центров экономического роста страны. Среди ключевых показателей развития региона он выделил ежегодный рост реальных доходов населения на 10–12% и увеличение совокупного ВРП ЮФО на 7–8%.

Повлиять на благосостояние жителей южных регионов может развитие современных производств товаров и расширение сферы услуг в ведущих секторах экономики. Также важную роль сыграют создание новых рабочих мест в сельской местности, диверсификация экономики и формирование новых производственных цепочек.

Драйверами экономики ЮФО могут стать развитие производства и экспорта сельхозпродукции, туризм и сопутствующие услуги, строительство, транспортно-логистический сектор, обрабатывающие производства и инновации.

Алина Зорина