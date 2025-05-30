В начале года кредитование бизнеса на Кубани сократилось на 20%

Объем корпоративного кредитования в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года сократился на 20,5% в годовом выражении, составив свыше 436 млрд руб. Такие данные приводит Business FM Краснодар со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России, уточнив, что снижение связано с ужесточением ценовых и неценовых условий кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно статистике регулятора, наибольшая доля займов — более 80% — пришлась на предприятия торговли, операций с недвижимостью, сферы услуг, а также обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. При этом компании последних двух отраслей увеличили объем привлеченных средств: аграрный сектор — на 25%, промышленность — более чем вдвое. В Южном ГУ ЦБ пояснили, что спрос стимулировался действием льготных программ, среди которых на юге страны наиболее востребованной остается мера поддержки агропромышленного комплекса.

Несмотря на снижение объема новых кредитов, совокупный кредитный портфель корпоративного сектора региона продолжает расти. По состоянию на начало апреля обязательства бизнеса перед кредитными организациями достигли 2 трлн 815 млрд руб.

Вячеслав Рыжков