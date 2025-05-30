Экс-мэр Керчи Святослав Брусаков задержан по подозрению в превышении полномочий

Сегодня, 30 мая, экс-мэра Керчи Святослава Брусакова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд арестовал его на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Святослава Брусакова Фото: Telegram-канал Святослава Брусакова

По сведениям источника агентства, бывший глава администрации Керчи подозревается в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета.

Ранее в отношении экс-мэра Керчи правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела. По их информации, Святослав Брусаков неэффективно и незаконно распоряжался земельными ресурсами.

Святослав Брусаков подал в отставку в июле 2024 года. Решению предшествовала критика со стороны главы Крыма Сергея Аксенова.

Ранее в Краснодаре сотрудники регионального УФСБ задержали бывшего вице-губернатора края Александра Нестеренко в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему предъявили обвинения в причинении ущерба на сумму порядка 130 млн руб.

Алена Воробьева