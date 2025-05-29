Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о взрыве в Ставрополе
В Ставрополе продолжается расследование взрыва, произошедшего в ночь на 29 мая. В результате инцидента погибли двое мужчин, среди которых был первый заместитель главы города и ветеран СВО Заур Гурциев, сообщили в пресс-службе СКР.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить ему о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.
По данным «Интерфакса», у одного из двух мужчин была граната, она взорвалась. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключил причастность к взрыву Украины.