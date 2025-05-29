Нижегородское заксобрание одобрило во II чтении закон о профилактике абортов

Депутаты заксобрания Нижегородской области 29 мая 2025 года одобрили во втором чтении закон о профилактике абортов. За вопрос проголосовали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В первом чтении закон «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области» приняли в ноябре 2023 года.

Законопроект готовил областной минздрав. В частности, предусмотрено, что склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, угроз или выдвижения иных требований» не допускается. При этом ко второму чтению убрали норму об административной ответственности за нарушение этой и остальных норм закона.

Теперь в регионе аборт, проводимый по желанию беременной, будут делать только после консультации с психологом или специалистом по социальной работе, а также после УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода, если оно имеется.

Кроме того, создадут центр помощи беременным, оказавшимся в трудной ситуации.

Параллельно областное правительство намерено ввести доплаты акушерам-гинекологам и психологам, отговорившим женщин от аборта.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году вместе региональный парламент направлял в Госдуму РФ инициативу о запрете на федеральном уровне абортов в частных клиниках, однако она получила замечания правового управления, и через год заксобрание инициативу отозвало.

Ирина Швецова