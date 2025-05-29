Главные новости к утру 29 мая

В ночь на 29 мая на пути к Москве было сбито три беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В результате отражения атаки БПЛА один из беспилотников упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского.

Федеральный торговый суд США запретил пошлины президента Дональда Трампа в связи с превышением полномочий. В судебных исках утверждалось, что господин Трамп поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос.

В преддверии 1 июля — с этой даты компаниям, обязанным отчитываться о выбросах парниковых газов, грозят штрафы за непредоставление данных — бизнес начал запрашивать регуляторов о том, к кому требования отчетности относятся, а к кому нет. Предыдущее постановление правительства по этому вопросу утратило силу, но и до того вызывало много путаницы. Призванный же его заменить и внести ясность новый документ разработан Минэкономики, но также не вполне удовлетворяет экспертов и к тому же уже почти год находится в стадии проекта в правительстве. Как выяснил «Ъ», документ застрял в фазе межведомственного согласования — вероятнее всего, с энергетиками.

Последние санкции ЕС против более чем 180 судов, перевозящих нефть из России, вызвали увеличение ставок фрахта в Балтике и Черном море. За неделю транспортировка подорожала на 2–30% в зависимости от направления и типа танкера, хотя затем ставки несколько скорректировались.

По данным «Ъ», правительство РФ может снять ограничения на выдачу мощности для блок-станций. Такие станции используются на промышленных предприятиях и могут продавать электроэнергию напрямую.

Продажи холодильников в РФ в первом квартале сократились на 10% год к году, при этом сменился лидер сегмента: им стал турецкий Indesit вместо китайского Haier. Участники рынка связывают снижение спроса с ростом цен на технику, а смену лидера — с более глубокой локализацией производства.

Финансирование разработки базовых станций 4G компании «Спектр» приостановлено вслед за отказом от создания базовых станций 5G. Ранее на проект было запланировано финансирование в объеме 566 млн руб. из бюджета, и, по данным «Ъ», новые средства на разработку теперь выделять не планируется.

Спрос на речные круизы в России вырос на 12% за год. Тенденция связана с расширением их аудитории, появлением бронирований от интуристов и увеличением глубины продаж. Но в дальнейшем развитие круизного рынка будет сдерживать ограниченный потенциал существующего флота.

Минтранс намерен ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками. Просто «уступить дорогу» таким машинам уже недостаточно — водители обязаны будут перестроиться в другой ряд или на обочину. Опрошенные «Ъ» эксперты опасаются «лишней напряженности на дорогах».