Обломки БПЛА упали в районе дома на проспекте Вернадского в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА, один из беспилотников упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского в Москве. Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Собянина, серьезных повреждений дома, а также пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

Ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки трех БПЛА на пути к столице. В связи с атакой беспилотников работу приостановил столичный аэропорт Внуково.