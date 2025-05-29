Три беспилотника сбили на пути к Москве

Три беспилотника сбили силы ПВО на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ранее работу приостановил московский аэропорт Внуково. Воздушная гавань временно не выпускает и не принимает авиарейсы.

В ночь на 28 мая на пути к Москве было сбито 33 беспилотника. Аэропорты Московского авиаузла — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — на несколько часов приостанавливали работу. как минимум 55 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями.