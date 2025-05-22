Алкоголь перекрылся
Продажи в рознице постепенно восстанавливаются
В апреле снижение продаж алкоголя в российской рознице составило 12% год к году. По сравнению с первым кварталом, когда падение было более выраженным, в прошедшем месяце оно несколько замедлилось. Этому способствовали подготовка потребителей к длинным майским праздникам и постепенное привыкание покупателей к новым ценам, отмечают эксперты.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в апреле сократились на 12% год к году, до 15,7 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Несмотря на продолжающееся снижение реализации спиртных напитков, в РАТК замечают, что сейчас наблюдают замедление падения продаж.
По подсчетам аналитиков, в первом квартале 2025 года падение продаж спиртной продукции составило 14,7%, а уже в январе—апреле снижение составило 14%, до 63,58 млн дал.
Если в первом квартале года продажи водки сократились на 7,3% год к году (составили 18,37 млн дал), а продажи коньяка — на 12,6% (3,1 млн дал), то в апреле всего на 3,7% (около 5,8 млн дал) и 9% (989 тыс. дал) (см. таблицу).
Розничные продажи алкогольной продукции*
|
*Без учета продаж в общепите и без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Источник: Росалкогольтабакконтроль.
С 1 января этого года акцизы на спирт повысились сразу на 15%, до 740 руб. за 1 л. Это в совокупности с инфляцией по другим статьям расходов привело к заметному росту розничных цен, что и сказалось на продажах алкоголя, поясняет заместитель гендиректора «Татспиртпрома» Юрий Карякин. Однако потребитель уже начал адаптироваться к новым ценам, поясняет владелец Калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин.
В Алкогольной сибирской группе (АСГ) тоже фиксируют возобновление спроса на алкоголь. Снижение продаж водки в основном серьезно отразилось на небольших игроках, торгующих в экономсегменте, из-за резкого повышения минимальных розничных цен, поясняет президент Ladoga Вениамин Грабар. В то же время крупные игроки, делающие ставку на премиальный сегмент, практически не ощутили спада продаж, добавляют в АСГ.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский объясняет, что восстановление в апреле началось во многом из-за ожидания приближающихся длинных майских праздников. К тому же, добавляет эксперт, видя «штормовое падение» на рынке, многие компании активизировали маркетинговую активность, что тоже сказывается на выравнивании продаж, добавляет он.
Наиболее выраженное падение в январе—апреле наблюдалось у слабоалкогольной продукции — на 89,3%, до 645,9 тыс. дал,— и плодово-ягодной продукции — на 73,8%, до 1,01 млн дал.
Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин поясняет, что это связано с массовым переходом коктейлей в категорию пивных напитков, что продиктовано увеличением акцизов. Их размер в мае прошлого года вырос почти в четыре раза: с 36 до 141 руб. за 1 л продукции крепостью 7%. Для пива крепостью 0,5–8,6% акциз в этом году составляет 30 руб. Такая же ставка установлена для сидра. В его категорию, по словам господина Небольсина, сейчас в связи с ростом акцизов массово переходит плодовая алкогольная продукция.
По подсчетам РАТК, рост в категории спиртных напитков выше 9% продолжают показывать ликероводочные изделия — на 13%, до 5,62 млн дал,— и прочих напитков — на 1,8%, до 4,44 млн дал. Отдельно в апреле также возобновился рост продаж виноградных вин — на 0,3%, до 4,53 млн дал. В первые три месяца 2025 года у категории наблюдалось снижение на 2%, в том числе из-за резкого повышения цен вследствие роста пошлин для продукции из недружественных стран, акцизов и издержек производителей (см. “Ъ” от 15 апреля). При этом в категории игристых вин, наоборот, снижение продаж продолжает увеличиваться: в январе—апреле оно составило 5,2%, до 6,42 млн дал.
После прошедшего снижения продаж рост возобновился и у ликерных вин — на 19,2%, до 141,9 тыс. дал. Однако этот прирост связан с покупками кагора к Пасхе, которая в этом году отмечалась на две недели раньше, чем год назад, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев.