Алкоголь перекрылся

В апреле снижение продаж алкоголя в российской рознице составило 12% год к году. По сравнению с первым кварталом, когда падение было более выраженным, в прошедшем месяце оно несколько замедлилось. Этому способствовали подготовка потребителей к длинным майским праздникам и постепенное привыкание покупателей к новым ценам, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в апреле сократились на 12% год к году, до 15,7 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Несмотря на продолжающееся снижение реализации спиртных напитков, в РАТК замечают, что сейчас наблюдают замедление падения продаж.

По подсчетам аналитиков, в первом квартале 2025 года падение продаж спиртной продукции составило 14,7%, а уже в январе—апреле снижение составило 14%, до 63,58 млн дал.

Если в первом квартале года продажи водки сократились на 7,3% год к году (составили 18,37 млн дал), а продажи коньяка — на 12,6% (3,1 млн дал), то в апреле всего на 3,7% (около 5,8 млн дал) и 9% (989 тыс. дал) (см. таблицу).

Розничные продажи алкогольной продукции* Наименование Продажи в январе--марте 2025 года (тыс. дал) Изменение год к году (%) Продажи в апреле 2025 года (тыс. дал) Изменение год к году (%) Водка 17046,5 –7,2 5803,6 –3,7 Ликеро-водочные изделия 4230,7 12,3 1398,3 15,4 Коньяк 3550,7 –12,6 989,0 –9,0 Другие спиртные напитки крепче 9% 3366,7 1,6 1074,9 2,6 Слабоалкогольная продукция 490,9 –89,3 155,0 –89,2 Вина виноградные 12983,7 –2,0 4530,3 0,3 Вина игристые 5140,0 –4,9 1287,2 –6,6 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 66,9 –59,8 17,5 –60,3 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 385,7 –9,1 88,7 –12,4 Вина ликерные 266,7 –8,8 141,9 19,2 Плодовая алкогольная продукция 600,8 –69,3 171,0 –93,2 Плодовые алкогольные напитки 196,9 –80,9 43,4 –81,3 Всего 47877,0 –14,7 15701,1 –12,0 *Без учета продаж в общепите и без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Источник: Росалкогольтабакконтроль.

С 1 января этого года акцизы на спирт повысились сразу на 15%, до 740 руб. за 1 л. Это в совокупности с инфляцией по другим статьям расходов привело к заметному росту розничных цен, что и сказалось на продажах алкоголя, поясняет заместитель гендиректора «Татспиртпрома» Юрий Карякин. Однако потребитель уже начал адаптироваться к новым ценам, поясняет владелец Калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) тоже фиксируют возобновление спроса на алкоголь. Снижение продаж водки в основном серьезно отразилось на небольших игроках, торгующих в экономсегменте, из-за резкого повышения минимальных розничных цен, поясняет президент Ladoga Вениамин Грабар. В то же время крупные игроки, делающие ставку на премиальный сегмент, практически не ощутили спада продаж, добавляют в АСГ.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский объясняет, что восстановление в апреле началось во многом из-за ожидания приближающихся длинных майских праздников. К тому же, добавляет эксперт, видя «штормовое падение» на рынке, многие компании активизировали маркетинговую активность, что тоже сказывается на выравнивании продаж, добавляет он.

Наиболее выраженное падение в январе—апреле наблюдалось у слабоалкогольной продукции — на 89,3%, до 645,9 тыс. дал,— и плодово-ягодной продукции — на 73,8%, до 1,01 млн дал.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин поясняет, что это связано с массовым переходом коктейлей в категорию пивных напитков, что продиктовано увеличением акцизов. Их размер в мае прошлого года вырос почти в четыре раза: с 36 до 141 руб. за 1 л продукции крепостью 7%. Для пива крепостью 0,5–8,6% акциз в этом году составляет 30 руб. Такая же ставка установлена для сидра. В его категорию, по словам господина Небольсина, сейчас в связи с ростом акцизов массово переходит плодовая алкогольная продукция.

По подсчетам РАТК, рост в категории спиртных напитков выше 9% продолжают показывать ликероводочные изделия — на 13%, до 5,62 млн дал,— и прочих напитков — на 1,8%, до 4,44 млн дал. Отдельно в апреле также возобновился рост продаж виноградных вин — на 0,3%, до 4,53 млн дал. В первые три месяца 2025 года у категории наблюдалось снижение на 2%, в том числе из-за резкого повышения цен вследствие роста пошлин для продукции из недружественных стран, акцизов и издержек производителей (см. “Ъ” от 15 апреля). При этом в категории игристых вин, наоборот, снижение продаж продолжает увеличиваться: в январе—апреле оно составило 5,2%, до 6,42 млн дал.

После прошедшего снижения продаж рост возобновился и у ликерных вин — на 19,2%, до 141,9 тыс. дал. Однако этот прирост связан с покупками кагора к Пасхе, которая в этом году отмечалась на две недели раньше, чем год назад, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова