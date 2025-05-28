Главные новости за 28 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Первый замминистра природных ресурсов Кубани Александр Каинов задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Официальных комментариев не поступало.

Жителя Армавира и его знакомых осудят за убийство участника СВО и укрывательство. Один из фигурантов, бывший сотрудник полиции, обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Суд приговорил троих жителей Кубани к срокам от 5,5 до 6,5 года лишения свободы за призывы взрывать аэропорты и поезда. Александр Погорелов, Джамал Маматкулов и Роман Мыськов признаны виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края в ближайшие годы столкнется с необходимостью привлечения порядка 30 тыс. новых сотрудников.

Реконструкция таможенного пункта «Адлер» на российско-абхазской границе завершится в 2027 году. Сейчас на объекте ведутся подготовительные мероприятия.

Строительство гостиничного комплекса «Верхняя деревня» курорта «Лагонаки» в Республике Адыгея начнется летом 2025 года.

На развитие спортивной инфраструктуры Краснодарского края в 2025 году выделят свыше 1,5 млрд руб.

На Кубани в 2024 году произвели 8,8 млн дал игристого вина. Это на 24,1% больше, чем годом ранее (7,1 млн декалитров).

Агрохолдинг имени Ткачева, аффилированный с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, рассматривает приобретение бренда «Папа может». Закрытие сделки может состояться летом 2025 года.