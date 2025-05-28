«Интерфакс»: задержан замминистра природных ресурсов Краснодарского края

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природных ресурсов Краснодарского края Фото: Министерство природных ресурсов Краснодарского края

По словам источника агентства, задержание проведено правоохранительными органами, детали уголовного дела не уточняются. Официальных комментариев от ведомства или других уполномоченных структур в настоящее время не поступало.

В министерстве «Ъ-Кубань» возможное задержание Александра Каинова не прокомментировали, переадресовав вопросы к следственным органам. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю на запрос «Ъ-Кубань» оперативно не ответили.

Артур Каверин