На развитие спортивной инфраструктуры Кубани выделят более 1,5 млрд рублей

На развитие спортивной инфраструктуры Краснодарского края в 2025 году выделят свыше 1,5 млрд руб. Об этом заявил вице-губернатор Александр Власов на совещании по вопросам совершенствования спортивных объектов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Эту работу ведем в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В 2025 году планируем построить и отремонтировать 51 объект»,— сказал господин Власов.

В муниципалитетах региона возведут 17 многофункциональных спортивно-игровых площадок, один универсальный и пять модульных залов, пять кортов, а также умную спортплощадку. Строительство будет осуществляться в рамках федерального проекта «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)». Помимо этого, запланирован капитальный ремонт 22 объектов — стадионов, спортплощадок, универсальных комплексов и одного бассейна.

В обсуждении участвовали руководители муниципальных образований, сотрудники министерства физической культуры и спорта края, а также депутаты Законодательного собрания региона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что строить Дворец гимнастики в Краснодаре начнут в 2025 году. Объект станет базой для краевой школы гимнастики, а также позволит объединить будущие муниципальные центры профиля.

Анна Гречко