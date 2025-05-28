Агрокомплекс экс-губернатора Кубани может купить бренд «Папа может»

Агрохолдинг имени Ткачева, аффилированный с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, рассматривает возможность приобретения Останкинского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего продукцию под брендом «Папа может», пишет «Ъ» со ссылкой на источник в отрасли. Владельцы ОМПК, утверждает издание, вновь инициировали переговоры о продаже, рассчитывая выручить за актив 50–60 млрд руб. Закрытие сделки может состояться летом 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Интерес к приобретению, по данным «Ъ», проявляют также агрохолдинг «Таврос», структуры, связанные с экс-президентом УГМК Искандаром Махмудовым, инвестиционная группа «Марафон», а также зарубежный производитель CP Foods, компания ГАП «Ресурс» и холдинг «Мираторг». При этом аналитик BGP Capital Иван Пешков считает запрашиваемую цену завышенной и оценивает реальную стоимость актива в пределах 35–40 млрд руб. Ранее, в 2017 году, попытка продажи предприятия уже не состоялась по аналогичной причине — несоответствия ожиданий владельцев рыночной конъюнктуре.

Эксперты отмечают, что интерес к ОМПК обусловлен его производственными мощностями и узнаваемым брендом. По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, предприятие располагает отлаженной системой сбыта в торговые сети и устойчивой потребительской аудиторией. Управляющий партнер компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев подчеркивает, что актив может быть особенно интересен вертикально интегрированным холдингам с сильной сырьевой базой.

В «Тавросе» и «Марафоне» заявили, что не участвуют в переговорах. Представители Агрокомплекса имени Ткачева, CP Foods, ГАП «Ресурс», «Мираторга», ГК «Просторы» и ОМПК на запросы журналистов не ответили. В Агрокомплексе, в частности, сообщили порталу 93.RU, что не располагают информацией о возможной сделке.