Жителя Армавира и его знакомых осудят за убийство участника СВО и укрывательство

Следователи завершили расследование дела об убийстве участника специальной военной операции, совершенное в июле 2024 года в Армавире. Обвинение в умышленном причинении смерти из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предъявлено 29-летнему местному жителю. Его знакомым, 28 и 32 лет, инкриминируются действия, квалифицированные как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Один из фигурантов, бывший сотрудник полиции, также обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, конфликт между потерпевшим и 32-летним фигурантом произошел в ночь на 14 июля 2024 года у кафе на улице Ленина в Армавире. Во время ссоры брат фигуранта, 28-летний экс-полицейский, ударил участника СВО по голове и толкнул, после чего 29-летний обвиняемый, подойдя сзади, нанес жертве два ножевых удара в живот, утверждает следствие. Пострадавший сумел покинуть место происшествия, однако спустя несколько дней скончался в больнице от полученных ранений.

После нападения фигуранты скрылись на автомобиле одного из них, оказав помощь нападавшему в бегстве. Сотрудник полиции, присутствовавший при инциденте, не предпринял действий по пресечению преступления, не сообщил о нем в правоохранительные органы и не задержал участника нападения, заявили в следкоме.

В результате оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно с полицией, местонахождение обвиняемых было установлено, и все трое были задержаны. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находилось на контроле руководителя следственного управления региона Андрея Маслова.

На основании собранной доказательственной базы уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков