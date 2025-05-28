В Краснодарском крае почти на четверть увеличилось производство шампанского

В 2024 году в Краснодарском крае произвели 8,8 млн декалитров игристого вина. Это на 24,1% больше, чем за 2023 год (7,1 млн декалитров). Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Рост производства виноградных вин в 2024 года составил почти 3%. За этот период было произведено 14,2 млн декалитров, за аналогичный период 2023 года — 13,7 млн декалитров.

Как ранее сообщал Росалкогольтабакконтроль, производство игристых вин в России в январе-феврале 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, виноградных вин — на 14,8%. Согласно данным ведомства, за два месяца было выпущено 2,42 млн декалитров игристых вин и 5,102 млн декалитров виноградных вин. По всем остальным видам алкоголя зафиксировано снижение: выпуск водки сократился на 26,3%, до 7,636 млн декалитров, ликеро-водочных изделий — на 14,8%, до 2,141 млн декалитров, коньяка — на 18,3%, до 945 тыс. декалитров.

Наталья Решетняк