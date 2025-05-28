Таможенный пункт «Адлер» реконструируют в 2027 году

Реконструкция автомобильного контрольно-пропускного пункта «Адлер» на российско-абхазской границе завершится в 2027 году. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ, в настоящее время на объекте ведутся подготовительные мероприятия, начало основных строительных работ запланировано после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Согласно проекту, модернизация позволит увеличить пропускную способность пункта почти в десять раз — с 1,5 тыс. до 14 тыс. транспортных средств и с 28 тыс. до 80 тыс. человек в сутки. Количество автомобильных полос вырастет с 25 до 28, при этом оформление 80 легковых автомобилей будет осуществляться одновременно на восьми полосах, по 40 машин на выезд и въезд. Общая пропускная способность КПП, включая пассажирский и грузовой транспорт, составит до 100 единиц одновременно.

В рамках подготовки к реконструкции в 2022 году на пункте уже были обустроены две дополнительные полосы для движения легковых автомобилей. По итогам 2024 года через КПП «Адлер» границу пересекли более 2,8 млн транспортных средств, большая часть из которых — частный автотранспорт. Проект реконструкции направлен на государственную экспертизу 4 февраля 2025 года.

Вячеслав Рыжков