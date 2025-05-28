Троих жителей Кубани осудили за призывы к терактам

Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Краснодарского края к срокам от 5,5 до 6,5 года лишения свободы за призывы взрывать аэропорты и поезда. Александр Погорелов, Джамал Маматкулов и Роман Мыськов признаны виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Следствием установлено, что в марте 2023 года обвиняемые сняли видеоролик экстремистского содержания. Для этого Погорелов приобрел камуфляж, маски, два беспилотника, страйкбольный автомат Калашникова, штатив и самодельный знак подмосковного населенного пункта Ловцово. Участники выбрали подходящую местность, где в маскировочной одежде записали ролик, демонстрируя дроны и оружие. В видео Погорелов призывал к насильственным действиям, включая подрывы аэропортов и поездов. 25 марта 2023 года материал был опубликован в интернете в открытом доступе.

Суд приговорил Погорелова к 6,5 годам, Маматкулова — к 6 годам, Мыськова — к 5,5 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Алина Зорина