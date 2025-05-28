Кубанскому санкуру понадобится около 30 тысяч кадров

Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края в ближайшие годы столкнется с необходимостью привлечения порядка 30 тыс. новых сотрудников. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках заседания Совета по туризму стран СНГ, проходящего на курорте «Роза Хутор» в Сочи, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что за последние шесть лет в крае было построено 180 новых туристических объектов. Совокупный объем вложений в отрасль за десятилетие увеличился в 100 раз, причем за последние шесть лет рост составил 30-кратный показатель. В настоящее время в Краснодарском крае продолжается строительство 65 гостиничных комплексов, общая сумма инвестиций в которые достигает 740 млрд руб. По оценке региональных властей, к концу 2026 года в эксплуатацию будет введено около 10 тыс. новых гостиничных номеров категории 4 и 5 звезд. Масштабное расширение номерного фонда создаст дополнительную нагрузку на кадровый рынок и может обострить дефицит персонала.

По словам господина Кондратьева, подготовка кадров уже ведется на базе школы гостеприимства в Анапе, функционирующей с 2021 года. Власти региона рассматривают возможность создания дополнительных профильных образовательных центров в течение ближайших двух лет. Ожидается, что эти меры позволят обеспечить отрасль квалифицированными специалистами и сохранить темпы развития туристической инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков