1,5 трлн рублей инвестиций в Татарстан и 8,3 млн тонн добытой нефти

В Татарстане рост инвестиций в основной капитал в 2025 году ожидается на уровне 1,5 трлн руб.В конце 2024 года этот показатель составлял около 1,4 трлн рублей.

По итогам первого квартала 2025 года в Татарстане было добыто 8,3 млн тонн нефти. Малые нефтяные компании смогли добыть 1,7 млн т нефти. По данным Минэкономразвития РФ, в первом квартале 2025 года средняя цена нефти Urals снизилась и составила 62,8 долл. США за баррель.

Акционеры АО «Татнефтехиминвест-холдинг» приняли решение не распределять дивиденды по итогам 2024 года. Чистая прибыль организации будет направлена на развитие акционерного общества. Аналогичное решение было принято и по итогам 2023 года — тогда компания также отказалась от выплаты дивидендов.

По итогам первого квартала 2025 года Приволжское управление Ростехнадзора выявило 81 нарушение в деятельности малых нефтяных компаний Татарстана. Всего Ростехнадзор провел восемь проверок малых нефтяных компаний в республике.

Рустам Минниханов вновь возглавил Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинга». Это произошло во время годового собрания акционеров компании в Доме правительства Республики Татарстан.

Государственное собрание Марий Эл выступило с инициативой снизить НДС на переработанные овощи с 20% до 10% в Налоговом кодексе РФ.

В Казани в ходе проверки с городских улиц было вывезено 340 единиц транспорта, предоставленных кикшеринговыми сервисами: 325 самокатов и 15 велосипедов, припаркованных в неположенных местах. Рейд проходил по центральным улицам города, включая Гоголя, Жуковского, Щапова, Маяковского, Чернышевского, Джалиля, а также Профсоюзную, Пушкина, Бутлерова, Островского и Тихомирного.

В Чувашии в кардиодиспансер вертолетом была эвакуирована 41-летняя женщина с диагнозом острый эндокардит. Женщину транспортировали в стационар Алатырской больницы с жалобами на слабость и выраженную отдышку.

В Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана введены карантинные меры на два месяца из-за выявления очага бешенства. Источник заболевания обнаружен в личном подсобном хозяйстве на улице Ленина, 80 в селе Теньки.

В Казани на улице Батыршина в период с 1 июня по 31 августа вводятся временные ограничения движения транспорта. Ограничение введено из-за проведения реконструкции магистрального тепловода.

Дарья Сайфиева