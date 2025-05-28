В Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана введены карантинные меры на два месяца из-за выявления очага бешенства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте раиса Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В татарстанском селе на 60 дней ввели карантин из-за выявленного очага бешенства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В татарстанском селе на 60 дней ввели карантин из-за выявленного очага бешенства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Источник заболевания обнаружен в личном подсобном хозяйстве на улице Ленина, 80 в селе Теньки. Территория объявлена эпизоотическим очагом, а зона неблагополучия охватывает радиус 2 км вокруг этого хозяйства.

На территории очага действуют строгие ограничения: доступ разрешен только сотрудникам, выполняющим необходимые работы, лечение восприимчивых животных, снятие шкур с павших животных, а также ввоз и вывоз животных на протяжении полугода — за исключением вакцинированных особей.

В зоне неблагополучия запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением или скоплением восприимчивых животных. Также нельзя отлавливать диких животных для транспортировки в зоопарки.

Карантин будет снят после уничтожения последнего животного, подозреваемого в заражении бешенством.

Артём Дергунов