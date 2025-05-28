Акционеры АО «Татнефтехиминвест-холдинг» приняли решение не распределять дивиденды по итогам 2024 года. Чистая прибыль организации будет направлена на развитие акционерного общества. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан. Годовое собрание акционеров прошло 28 мая в Доме Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акционеры «Татнефтехиминвест-холдинга» не стали выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Акционеры «Татнефтехиминвест-холдинга» не стали выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Аналогичное решение было принято и по итогам 2023 года — тогда компания также отказалась от выплаты дивидендов. Чистая прибыль холдинга составила рекордные 24,3 млрд руб.

Кроме того, по итогам голосования председателем Совета директоров вновь стал Рустам Минниханов. Генеральным директором АО утвержден Рафинат Яруллин.

Анар Зейналов