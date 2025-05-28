Женщину в Чувашии экстренно госпитализировали на вертолете

В Чувашии в кардиодиспансер вертолетом была эвакуирована 41-летняя женщина с диагнозом острый эндокардит. Об этом сообщает Минздрав республики.

По словам пациентки, две недели назад у нее периодически стала подниматься температура до 39 градусов. Женщина лечилась сама, принимая жаропонижающее, но после ухудшения состояния пришлось вызвать скорую помощь.

Женщину транспортировали в стационар Алатырской больницы с жалобами на слабость и выраженную отдышку. Во время осмотра у у нее выявили эндокардит.

Санавиация в Чувашии начала работу в 2020 году. За это время из Алатыря в Чебоксары доставлено более 200 пациентов.

Дарья Сайфиева