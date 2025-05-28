В Татарстане рост инвестиций в основной капитал в 2025 году ожидается на уровне 1,5 трлн руб. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции в Татарстан в 2025 году ожидаются на уровне 1,5 трлн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Инвестиции в Татарстан в 2025 году ожидаются на уровне 1,5 трлн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В конце 2024 года этот показатель составлял около 1,4 трлн руб.

Инвестиции в Татарстан происходят, в том числе, из московских и петербургских офисов, которыми владеют иностранные компании, а также через бартерные сделки и транши через третьи страны.

Дарья Сайфиева