Парламент Марий Эл предложил снизить НДС на переработанные овощи до 10%

Государственное собрание Марий Эл выступило с инициативой снизить НДС на переработанные овощи с 20% до 10% в Налоговом кодексе РФ. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл предложили снизить НДС на переработанные овощи до 10%

Фото: mari-el.gov.ru В Марий Эл предложили снизить НДС на переработанные овощи до 10%

Фото: mari-el.gov.ru

Господин Зайцев заявил, что реализация инициативы позволит производителям направить свободные средства на реализацию новых инвестиционных проектов.

Глава Марий Эл также сообщил, что в республике самообеспеченность по картофелю достигла 144%. Регион занимает первое место в ПФО, пятое место в России по урожайности овощей.

Диана Соловьёва