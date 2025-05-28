Ростехнадзор выявил 81 нарушение в работе нефтяных компаний Татарстана

По итогам первого квартала 2025 года Приволжское управление Ростехнадзора выявило 81 нарушение в деятельности малых нефтяных компаний Татарстана. Об этом сообщил замруководителя управления Дмитрий Горев.

Всего Ростехнадзор провел восемь проверок малых нефтяных компаний в республике. Дмитрий Горев отметил, что по сравнению с результатами прошлого года количество нарушений на одну проверку выросло с шести до 10. В 2024 году Приволжское управление Ростехнадзора провело 79 проверок и выявило 489 нарушений.

В результате в первом квартале 2025 года к ответственности были привлечены пять юрлиц на 1 млн руб. и 30 должностных лиц на 600 тыс. руб.

К нарушениям, которые выявляет Ростехнадзор, относятся отклонения от проектно-эксплуатационной документации, несвоевременный осмотр оборудования, устройство здания, эксплуатация неаттестованным персоналом, отсутствие экспертиз безопасности.

Диана Соловьёва